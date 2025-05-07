مصرف الرشيد يوجه عدداً من فروعه ببيع الدولار للحجاج بالسعر الرسمي

وجه مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء ، عدد من فروعه ببيع الدولار للحجاج بالسعر الرسمي، إذ وذكر المصرف في بيان، إنه "تم تخصيص عدد من الفروع لبيع الدولار لحجاج بيت الله الحرام وبسعر الصرف الرسمي المعتمد من البنك المركزي العراقي".

وبيّن أن "التقديم عبر فروعه التي تم تخصيصها ويكون التسليم والاستلام بنفس الفرع علما ان بيع الدولار يشمل المسافرين برا وجوا". كما أكد المصرف أن "هذه المبادرة تهدف إلى دعم الحجاج العراقيين وتسهيل تلبية احتياجاتهم المالية خلال موسم الحج".