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طقس البلاد: أرتفاع تدريجي في درجات الحرارة


 

صرّحت هيئة الأنواء الجوية اليوم الأربعاء عن تفاصيل الحالة الجوية في عموم البلاد للأيام المقبلة متوقعة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بعد انخفاض طفيف يوم الخميس، إذ ذكرت الهيئة في بيان، أن طقس يوم غد الخميس سيكون صحوا مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة في المناطق الشرقية من المنطقة الجنوبية كما يتوقع انخفاض درجات الحرارة بضع درجات في عموم البلاد.

وجاءت درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الخميس على النحو الآتي:

بغداد، كربلاء، وصلاح الدين 36 درجة مئوية

أربيل 32 درجة

نينوى والأنبار 35 درجة

كركوك 34 درجة

ديالى، بابل، واسط، الديوانية، النجف الأشرف 37 درجة

البصرة 39 درجة

أما يوم الجمعة فتوقعت الهيئة أن يكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم مع استمرار الرياح الشمالية الغربية الخفيفة إلى المعتدلة تنشط أيضا في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية في حين يتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا في جميع المناطق.

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