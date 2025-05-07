رئيس الوزراء يعلن بدء تسجيل مصنع أدوية السرطان بكربلاء المقدسة 6 علاجات جديدة

أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بدء تسجيل مصنع أدوية معالجة السرطان في كربلاء المقدسة 6 علاجات جديدة، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل وفداً من مؤسسة وارث الخيرية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة"، مشيراً إلى أنه "جرى خلال اللقاء استعراض عمل مستشفى الوارث لمعالجة الأورام السرطانية وآليات تطويره، بالشكل الذي يعزز من دوره في تأمين العلاجات للمصابين بمرض السرطان".

كما أكد السوداني، بحسب البيان، "التزام الحكومة بدعم ورعاية المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة أو للعتبات المقدسة والقطاع الخاص"، مشدداً على ضرورة تقديم جميع التسهيلات لعمل مستشفى الوارث من خلال المؤسسات المعنية، من أجل رفع مستوى خدماته العلاجية المقدمة لجميع العراقيين".

فيما ثمن رئيس مجلس الوزراء "جهود العمل الخيري، وضرورة زيادة مستويات التعاون مع القطاع الخاص الصحي والدوائي"، لافتاً إلى أنّ "هناك مؤشرات مهمة تحققت في هذا المجال، وأبرزها بدء تسجيل مصنع أدوية معالجة السرطان في كربلاء 6 أدوية جديدة، وهناك مصنعان قيد الإنجاز، أحدهما في بغداد والآخر في البصرة".