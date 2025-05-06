دون صفة رسمية.. مطالبات باتخاذ إجراءات بحق نجل الجبوري لامتلاكه قوة أمنية

كشف عضو تحالف الانبار المتحد محمد الدليمي اليوم الثلاثاء، يزن الجبوري نجل النائب مشعان الجبوري يمتلك قوة امنية وعجلات مدرعة رغم انه لا يحمل اي صفة رسمية .

وقال الدليمي في تصريح ل / المعلومة/ ان " نجل النائب مشعان الجبوري " يزن" يمتلك رتل امني كبير يقوم برافقته عند تجواله داخل محافظة صلاح الدين وخارجها على الرغم من انه لا يحمل اي صفة رسمية تجيز مرافقته لقوة امنية مدججه بالأسلحة والعجلات المدرعة ".

واضاف الدليمي ان" اهالي المحافظة يستغربون من عدم قيام القيادات الامنية المشرفة على الملف الامني بمحاسبة الجبوري كونه يمتلك قوة امنية تقوم بتوفير الحماية له بشكل مستمر ولا يمكن تعرضها من قبل السيطرات الامنية ، مبينا ان" الجبوري يمتلك علاقات واسعة اسهمت في استحواذه على مساحات واسعة من الاراضي والاملاك وخرقه للقوانين السائدة في محافظة صلاح الدين".

وأوضح ان" توفير حماية كبيرة لشخصية غير مسؤولة في الدولة امر مخالف للقانون وعلى القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني اتخاذ الاجراءات الازمة بصدد المسؤول عن توفير القوة لنجل الجبوري"، مؤكدا ان" رتل امني كبير مزود بعجلات دفع رباعي واسلحة يرافق الجبوري عند تجواله داخل محافظة صلاح الدين والمحافظات الاخرى ".