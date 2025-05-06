ضبطتها النزاهة.. المعموري يدعو إلى التحقيق بتفاصيل الشحنة الغذائية الروسية

كشف النائب، أمير المعموري، اليوم الثلاثاء، عن قيام هيئة النزاهة الاتحادية بضبط شحنة مواد غذائية وأولية منشأها روسيا، تحمل تاريخ إنتاج يعود إلى 1 أيار 2025، في حين دخلت الأراضي العراقية بتاريخ 3 أيار من الشهر نفسه، ما أثار تساؤلات وشبهات حول مدى واقعية هذه المدة الزمنية القصيرة لإتمام عملية الإنتاج والتعبئة والشحن والتوزيع.

ووصف المعموري في بيان ، بأنه " أمر يثير الاستغراب والقلق"، خصوصا أن الكميات المضبوطة تقدر بآلاف الأطنان، ما يجعل من الصعب عملياً إنجاز هذه العمليات اللوجستية المعقدة خلال ثلاثة أيام فقط"، مؤكداً: "ضرورة التحقيق في صحة الوثائق المرافقة للشحنة ومصادرها".

ودعا: الجهات الرقابية والقضائية إلى التحرك الفوري للكشف عن تفاصيل القضية ومحاسبة المتورطين في حال ثبت وجود تزوير أو تلاعب، لافتاً إلى أن "مثل هذه الحالات لا تمثل فقط تهديداً للاقتصاد الوطني، بل قد تشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين.