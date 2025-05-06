البلداوي يدعو لتعديل الاتفاقية الأمنية مع واشنطن: لا مبرر لبقاء القوات الأجنبية

أكد النائب عن ائتلاف الفتح محمد البلداوي، اليوم الثلاثاء، على أهمية مراجعة وتعديل الاتفاقية الأمنية المبرمة مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الظروف الأمنية في البلاد تشهد تحسناً ملحوظاً، مما يُسقط مبررات استمرار الوجود الأمريكية داخل الأراضي العراقية.

وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "المرحلة الحالية لا تتطلب وجود أي قوات أجنبية، خصوصاً بعد استعادة السيطرة الأمنية وتطور أداء القوات العراقية"، مبيناً أن "الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة أصبحت بحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة، تتناسب مع سيادة العراق وقرارات برلمانه".

وأضاف أن "تكرار الخروقات الأمريكية للسيادة الوطنية، ومنها استهداف مواقع أمنية عراقية، يكشف عن خلل خطير في الالتزام بالاتفاقيات الثنائية، ويستوجب موقفاً حازماً من الحكومة".

وفي وقت سابق, أكدت النائبة ابتسام الهلالي، وجود إجماع داخل مجلس النواب على ضرورة تعديل الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الولايات المتحدة بشأن جدول انسحاب القوات الأمريكية من البلاد