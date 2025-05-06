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النائب مختار الموسوي يتهم قوى سياسية بالوقوف خلف استمرار تعطيل عمل البرلمان


اتهم النائب مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، قوى سياسية بالوقوف خلف استمرار تعطيل عمل البرلمان، معتبراً أن هذا التعطيل يصب في مصلحة جهات تخشى من فتح ملفات الاستجواب والمساءلة.

وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن "استمرار تعطيل جلسات البرلمان منذ مدة طويلة لم يأتِ من فراغ، بل هو أمر مقصود تسعى إليه عدة كتل سياسية بهدف تعطيل الدور التشريعي والرقابي للمجلس".

وأضاف أن "الغياب المتكرر وعدم عقد الجلسات يعرقل استجواب العديد من الشخصيات الفاسدة والمقصّرة في عملها، ما يعكس محاولة واضحة من قبل بعض الجهات للتغطية على فشلها في إدارة الدولة".

ولفت إلى أن "تعطيل البرلمان يعني شللاً في العملية السياسية، ويؤثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين الذين ينتظرون تشريعات وخدمات حقيقية، لا وعود فارغة".

وتشهد جلسات البرلمان منذ أسابيع تعطيلاً مستمراً، في ظل خلافات سياسية متصاعدة، وسط دعوات نيابية لاستئناف عمل المجلس ومحاسبة المتسببين في عرقلة مهامه الدستورية.

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النائب مختار الموسوي يتهم قوى سياسية بالوقوف خلف استمرار تعطيل عمل البرلمان
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