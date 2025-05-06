إحباط تهريب مستلزمات طبية في ميناء أم قصر

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إحباط تهريب مستلزمات طبية ومواد مختبرية في ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان إن "مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكنت من ضبط حاوية حجم 40 قدم في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي تحتوي (مستلزمات طبية ومواد مختبرية) غير مصرح عنها في المعاملة الجمركية المنجزة، معدة للتهريب".

وأضافت أن هذه المواد "تحتاج الى موافقات من وزارة الصحة واصدار إجازة استيراد والفحص المختبري لبيان صلاحيتها للاستهلاك البشري، إضافة الى دخولها بحاوية حديدية غير مخصصة لنقل الادوية".

وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبط وكشف اصولي معزز بالصور وإحالة الحاوية الى مركز شرطة جمرك ام قصر الشمالي لغرض عرض الموضوع امام انظار قاضي محكمة تحقيق ام قصر لمحاسبة المقصرين".