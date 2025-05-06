القبض على امريكيين بالكرادة وبحوزتهم جهاز غريب

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل القبض على 4 اشخاص امريكيين بالكرادة وبحوزتهم جهاز غريب.

وقال المصدر أنه "ليلة أمس قامت احدى دوريات الكرادة بإيقاف 4 اشخاص يحملون الجنسية الامريكية مستقلين عجلة مدنية، وبحوزتهم جهاز غريب واخذهم الى مركز شرطة المسبح".

وأشار الى انه "اتضح بعد ذلك ان الأشخاص يعملون ضمن السفارة الامريكية، ولديهم باج تجوال في العاصمة مختوم من المشتركة".

وتابع، أنه "بعد ذلك قاموا بالاتصال بالسفارة الامريكية، والتي بدورها قامت بالاتصال بالمشتركة وتم ارسال عجلات خاصة رافقتهم الى المشتركة دون حادث يذكر"، مبيناً أن "الجهاز الذي كان بحوزتهم هو لتحديث الخرائط".

ويوم أمس، تداولت مواقع التواصل خبر مفاده القبض على 4 جنود أمريكيين بحوزتهم أسلحة وجهاز تنصت ضمن منطقة الكرادة.