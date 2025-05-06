لجنة الخدمات والإعمار النيابية: خطط لإنشاء ثلاث مطارات جديدة في العراق ومطار الموصل بالمقدمة

كشف نائب رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية النائب باقر الساعدي اليوم الثلاثاء عن دخول مطار الموصل الدولي حيز العمل الفعلي في 10 حزيران المقبل فيما أشار إلى خطط لإنشاء ثلاثة مطارات جديدة في العراق خلال عام 2026، حيث ذكر الساعدي إن نسب الإنجاز في مطار الموصل تجاوزت 90% وإن وتيرة العمل تتصاعد بشكل مستمر لإتمام المشروع في موعده مشيرا إلى أن المطار أعيد بناؤه بالكامل بعد تدميره في أحداث 2014 وسيكون مؤهلا لاستقبال الرحلات المحلية والدولية وفق معايير سلطة الطيران المدني.

كما بيّن أن مطاري الناصرية وكربلاء المقدسة قيد الإنجاز حاليا مؤكدا وجود خطة للمباشرة بثلاثة مطارات جديدة في 2026 ضمن استراتيجية تهدف لتوسيع خريطة النقل الجوي وتخفيف الضغط عن مطارات بغداد والبصرة بالإضافة إلى تعزيز حركة الملاحة الداخلية والخارجية.

وكانت وزارة النقل قد أعلنت مؤخرا أن نسبة إنجاز مطار الموصل بلغت 87% وأكدت أن موعد الافتتاح سيكون في العاشر من حزيران بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مع استمرار التنسيق الفني لضمان إكمال المشروع بما يليق بمحافظة نينوى.