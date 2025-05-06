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وزارة النفط تعلن إعادة ضخ الغاز إلى محطة كهرباء بسماية


 

صرّحت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن إعادة ضخ الغاز إلى محطة كهرباء بسماية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، أنجزت وزارة النفط من خلال شركتي المشاريع النفطية وشركة الخطوط والأنابيب النفطية، بإشراف مباشر من وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، عملية إنجاز ربط صمام أنبوب الغاز بقطر 42 عقدة المغذي لمحطة كهرباء بسماية، وأعقبتها إعادة ضخ الغاز بنجاح بعد جهود ميدانية مكثفة استمرت لأكثر من 48 ساعة متواصلة".

وأضافت أنه "تم تنفيذ جميع مراحل العمل وفق أعلى معايير السلامة والدقة الفنية، لضمان تدفق الغاز بشكل آمن ومستقر".

وتابعت أن "وكيل الوزارة رافقه في الزيارة وكيل مدير عام شركة المشاريع النفطية هدير جلوب، ومعاون مدير عام شركة خطوط الأنابيب عبد علي عودة، وطالب خفيف مدير هيئة مشاريع بغداد، الهيئة المنفذة للمقطع، بالإضافة إلى الكوادر المتقدمة في شركتي المشاريع النفطية وشركة الخطوط والأنابيب النفطية".

كما أكد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر اسماعيل، وفقاً للبيان، أن "هذا الإنجاز يُعد خطوة نوعية تعزز البنية التحتية لقطاع الغاز وتسهم في استقرار منظومة الكهرباء الوطنية"، مشيداً بـ"جهود الملاكات الفنية والهندسية التي أثبتت كفاءتها العالية والتزامها بتنفيذ المهام قبل المواعيد المحددة".

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وزارة النفط تعلن إعادة ضخ الغاز إلى محطة كهرباء بسماية
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