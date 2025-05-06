بغداد تشهد افتتاح صفوف الذكاء الاصطناعي، والبداية من مدارس الأيتام

باشر فريق التواصل الحكومي، بافتتاح صفوف الذكاء الاصطناعي في مدارس العاصمة بغداد، مستحدثاً أولى تلك الصفوف في المدارس المخصصة للأيتام، إذ ذكر عضو لجنة التربية والتعليم في الفريق الحكومي، حمزة محمد، خلال افتتاح أول صف للذكاء الاصطناعي في مدرسة "الفرح" النموذجية المخصصة للأيتام إن الحكومة اهتمت بملف التربية والتعليم منذ تسلمها المسؤولية، معتبراً افتتاح هذا الصف خطوة جديدة على طريق النهوض بواقع التعليم.

وتابع، أن "الفريق بدأ بخطوات كبيرة وخاصة في ملف التربية، لاسيما بمجال بناء المدارس، إذ تسلم أكثر من ألف مدرسة ضمن المبادرة الصينية، فضلاً عن تأهيل الأبنية القديمة منها وتجهيزها بالرحلات والسبورات".

كما أوضح محمد، أن الفريق الحكومي ارتأى أن تكون أول نواة صفوف الذكاء الاصطناعي في مدارس للأيتام، في مبادرة لتعويض هؤلاء الأطفال عما فقدوه من حنان أحد الأبوين، مشيراً إلى وجود خطوات مستقبلية لتوزيع مثل هذه الصفوف على 11 مدرسة في العاصمة بغداد.

بالمقابل، عدت مسؤولة نوادي الروبوت والذكاء الاصطناعي في مكتب رئيس الوزراء الدكتورة رغد الشابندر، افتتاح هذا المختبر بأنه النواة الأولى والرئيسية لخلق وبناء جيل ريادي قادر على تحدّي الواقع.

وأضافت الشابندر أن "مثل هذه التقنيات يمكن أن تنقل التعليم من الطريقة التقليدية الحالية إلى طرق التعليم الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي "STEM Education" من خلال التعشيق بين العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات مع الأعمال الحيَّة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.