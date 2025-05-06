وزارة الصحة: إتلاف أكثر من 119 طناً من المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري

صرّحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن إتلاف أكثر من 119 طناً من المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري، فقد ذكر بيان للوزارة، أنه "خلال يوم واحد قامت دائرة صحة بغداد الكرخ بإتلاف أكثر من 119 طناً من المواد الأولية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري".

كما أوضح مدير الرقابة الصحية في دائرة صحة بغداد الكرخ رافد ناجي سوادي بحسب البيان أن "هذه المواد تم ضبطها خلال حملات رقابية مكثفة نفذتها الفرق الصحية التابعة للدائرة، بالتنسيق مع الجهات السائدة، ضمن المعامل في مختلف مناطق جانب الكرخ".