الأخبار

وزارة الصحة: إتلاف أكثر من 119 طناً من المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري


صرّحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن إتلاف أكثر من 119 طناً من المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري، فقد ذكر بيان للوزارة، أنه "خلال يوم واحد قامت دائرة صحة بغداد الكرخ بإتلاف أكثر من 119 طناً من المواد الأولية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري".

كما أوضح مدير الرقابة الصحية في دائرة صحة بغداد الكرخ رافد ناجي سوادي بحسب البيان أن "هذه المواد تم ضبطها خلال حملات رقابية مكثفة نفذتها الفرق الصحية التابعة للدائرة، بالتنسيق مع الجهات السائدة، ضمن المعامل في مختلف مناطق جانب الكرخ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بغداد تشهد افتتاح صفوف الذكاء الاصطناعي، والبداية من مدارس الأيتام
المنافذ الحدودية: إحباط عملية تهريب أدوية ومستلزمات طبية في ميناء أم قصر
وزارة الصحة: إتلاف أكثر من 119 طناً من المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري
وزارة النقل: خطة لربط المراكز الاقتصادية والمجمعات السكانية في شبكة موحدة
طقس البلاد: عودة الأجواء تدريجيا إلى طبيعتها بعد موجة الغبار والرياح
الهيئة العامة للآثار والتراث: وفد إعلامي إيطالي يزور متحف البصرة الحضاري
السوداني يؤكد موقف العراق الثابت إزاء ما يتعرّض له لبنان من أزمات
قوات الحشد تنتشر قرب الشريط الحدود مع سوريا خشية تسلل الارهاب
ثلاث قيادات سنية متهمة بسرقة صندوق إعمار المناطق المتضررة
المدعي العام الاسباني يستعرض لزيدان عمل النيابة العامة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك