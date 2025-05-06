وزارة النقل: خطة لربط المراكز الاقتصادية والمجمعات السكانية في شبكة موحدة

صرّحت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن خطة لربط المراكز الاقتصادية والمجمعات السكانية في شبكة موحدة، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي للوكالة الرسمية، إن "وزارة النقل تسعى إلى بناء منظومة نقل متكاملة عبر مشاريع المطارات الجديدة المرتبطة بمشروع طريق التنمية"، لافتاً الى أن "هذه المطارات تضم مطار الموصل، والناصرية، وكربلاء المقدسة، والنجف الأشرف، والبصرة، إضافة إلى مطار بغداد، لربط المراكز الاقتصادية والتجمعات السكانية ضمن شبكة موحدة للنقل في العراق".

كما بيّن الصافي أن "الوزارة أعدّت خطتين متكاملتين لتأهيل مطار بغداد: الأولى تتعلق بالمشاريع الجارية حالياً، والثانية تشمل التوسعة المستقبلية التي تتوافق مع النمو السكاني في العاصمة"، مشيراً إلى أن "الوزارة تستهدف الوصول إلى 9 ملايين مسافر سنوياً، مقارنةً بـ3 ملايين حالياً".