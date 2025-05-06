طقس البلاد: عودة الأجواء تدريجيا إلى طبيعتها بعد موجة الغبار والرياح

صرّحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي اليوم الثلاثاء انتهاء الحالة الجوية غير المستقرة التي شهدتها مدن ومناطق العراق خلال الأيام الماضية وعودة الأجواء تدريجيا إلى طبيعتها مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إذ ذكر صادق عطية الخبير في قسم التنبؤ الجوي بالهيئة في منشور له إن أسدل الستار على الحالة الجوية التي رافقتنا وانتهى تأثيرها لتعود الأجواء إلى الهدوء مبينا أن بعض مناطق شمال البلاد ما تزال تحت تأثير بقايا السحب الممطرة إضافة إلى آثار موجة الغبار التي اجتاحت شمال شرق وجنوب البلاد يوم أمس والمتوقع انحسارها تدريجيا.

كما أضاف عطية أن نشاطا خفيفا للغبار متوقع في مناطق متفرقة من البلاد اليوم نتيجة الرياح الشمالية الغربية السطحية النشطة داعيا المواطنين إلى الاطمئنان والخروج مؤكدا أن الأجواء آخذة بالاستقرار تدريجيا.