الهيئة العامة للآثار والتراث: وفد إعلامي إيطالي يزور متحف البصرة الحضاري

استقبل متحف البصرة الحضاري اليوم الثلاثاء وفدا إعلاميا إيطاليا في إطار جهود التعاون الثقافي مع الإعلام الدولي لتسليط الضوء على الإرث الحضاري الغني الذي يمتلكه العراق، حيث ذكرت الهيئة العامة للآثار والتراث في بيان، أن الزيارة جاءت بناء على توجيهات رئيس الهيئة علي عبيد شلغم وإشراف مدير عام دائرة المتاحف العامة لمى الدوري بهدف إبراز الدور الثقافي للمؤسسات المتحفية العراقية والترويج لمكانة العراق كوجهة سياحية وآثارية مهمة.

وأضاف البيان أن أمين متحف البصرة الحضاري علي طاهر الموسوي استقبل الصحفيتين الإيطاليتين روسيلا فابياني وكريستيانا ميسوري بحضور المستشار في وزارة الخارجية مقداد النوري ومدير قسم العلاقات العامة والإعلام في هيئة السياحة محسن عبد علي.

وخلال الزيارة قدم الموسوي شرحا مفصلا عن محتويات المتحف التي توزعت على أربع قاعات تمثل حضارات العراق الكبرى السومرية، البابلية، الآشورية، والبصرية، والتي تضم آلاف القطع الأثرية التي تعكس غنى وتنوع التاريخ العراقي.

بالمقابل، عبرت الصحفيتان عن إعجابهما العميق بالمقتنيات الأثرية التي شاهدتاها وأكدتا أن زيارتهما ستترجم إلى تقارير إعلامية موسعة تعرف الشعب الإيطالي بالعراق كوجهة سياحية ذات إرث تاريخي وثقافي فريد مشيرتين إلى شعورهما بالأمان خلال تنقلهما في البلاد من جنوبها إلى شمالها.