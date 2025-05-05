ثلاث قيادات سنية متهمة بسرقة صندوق إعمار المناطق المتضررة

كشف عضو تحالف الأنبار المتحد محمد الدليمي، اليوم الاثنين، عن توجيه أصابع الاتهام نحو ثلاث شخصيات سياسية سنية بارزة بتورطهم في قضايا فساد مالي تتعلق بصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية.

وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "لجان النزاهة تواصل تحقيقاتها بشأن اختلاسات مالية كبيرة طالت مشاريع إعادة الإعمار في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى"، مشيراً إلى أن التحقيقات تشير إلى تورط كل من رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، ورئيس تحالف السيادة السابق خميس الخنجر".

وأوضح الدليمي أن "المعطيات الأولية تشير إلى وجود أدلة ملموسة على تهريب مبالغ ضخمة من الأموال المخصصة لإعادة الإعمار إلى خارج البلاد، وتحديداً إلى كل من تركيا، والأردن، والإمارات"، لافتاً إلى أن "التحقيقات تشمل أيضاً شبهات بعمليات غسل أموال تمت بالتنسيق مع مسؤولين متنفذين".

وأكد أن "اللجان المختصة قامت باستقدام هذه الشخصيات بشكل غير معلن، فيما لم يتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة للمبالغ المختلسة حتى الآن"، مشدداً على أن "فتح هذا الملف قد يؤدي إلى الإطاحة بأسماء سياسية كبيرة من قادة المكون السني".