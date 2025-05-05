اكتشاف مدينة أثرية جديدة في الزبير يعود تاريخها إلى عام 1400 سنة

أعلن في محافظة البصرة ، اليوم عن اكتشاف مدينة أثرية جديدة في قضاء الزبير، .

وقال رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي بحسب مكتبه الإعلامي ، أن هذا الاكتشاف “ليس مجرد إنجاز أثري فحسب، بل هو عودة صريحة لتاريخ عريق يكشف عن هوية حضارية كانت مدفونة تحت الرمال”، والذي جرى برعاية مديرية آثار البصرة بالتعاون مع قصر الثقافة والفنون، وشهد تغطية إعلامية واسعة من قنوات محلية ودولية، ما يعكس الأهمية الكبرى لهذا الاكتشاف الذي يُعدّ من أبرز المكتشفات الأثرية في جنوب العراق خلال السنوات الأخيرة.

واوضح ان المدينة تعود إلى عام 1400 سنة وبمساحة أكثر من 1000 دونم ما يدل على عمق البصرة وعراقتها في التاريخ. مشدداً على ضرورة توظيف هذا الحدث في إحياء السياحة الثقافية والتراثية في البصرة.

وتابع :" نتوقّع أن تفتح هذه المدينة الأثرية آفاقاً جديدة للبحث العلمي والأثري، وأن تكون محطة جذب للمهتمين بالتاريخ والآثار من داخل العراق وخارجه، في وقت تسعى فيه البصرة لتعزيز مكانتها الثقافية ضمن خارطة المدن التاريخية الكبرى في المنطقة