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وزارة الداخلية تبحث مع تركيا التعاون الأمني والتدريب المشترك


 

بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، مع قائد القوات الخاصة في الجندرمة التركية والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات التدريب وبناء وتطوير القدرات الأمنية، فقد ذكر بيان صادرعن المكتب الإعلامي للوزير، أن الشمري استقبل الوفد التركي في مكتبه، حيث ناقش الجانبان آليات التعاون في مجالات التدريب المشترك، وتبادل الخبرات والمعلمين، فضلا عن تطوير الإمكانيات الأمنية.

كما أكد الوزير خلال اللقاء على أهمية توطيد العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق الأمني بين العراق وتركيا.

بالمقابل، أشار قائد القوات الخاصة التركية إلى حرص بلاده على توسيع أطر التعاون مع وزارة الداخلية العراقية، مؤكدا أن الضباط العراقيين يتمتعون بخبرة عالية استفاد منها الجانب التركي، ومشددا على أن "أمن العراق وتركيا واحد.

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