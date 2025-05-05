جريدة الوقائع تنشر قانون استحداث محافظة حلبجة

أعلنت وزارة العدل، اليوم الإثنين، نشر القانون رقم (7) لسنة 2025 المتضمن استحداث محافظة حلبچة في جمهورية العراق في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4824)، إذ ذكرت المدير العام لدائرة الوقائع العراقية هيفاء شكر محمود في بيان، إن "وزارة العدل أعلنت صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع العراقية بالرقم (4824)، والذي تضمّن عددًا من المراسيم الجمهورية والقوانين المهمة، من بينها قانون رقم (7) لسنة 2025 الخاص باستحداث محافظة حلبچة في جمهورية العراق".

وأضافت، أن "العدد تضمن أيضًا مرسومًا جمهوريًا بالرقم (17) لسنة 2025، نصّ على تعيين عمر أحمد كريم البرزنجي سفيرًا غير مقيم ومفوضًا فوق العادة لجمهورية العراق لدى فلسطين".