رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لرؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعا لرؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية، لمتابعة أداء القطاع المصرفي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ذكر بيان عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الاجتماع بحث عددا من الملفات المتعلقة بآليات العمل المصرفي، وأهمية تطوير البنية التحتية المالية، بما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين بالقطاع المصرفي العراقي.

فيما أكد السوداني خلال الاجتماع، على ضرورة المضي بالإصلاحات المالية والمصرفية بما يواكب المتغيرات العالمية، مشددا على التزام الحكومة بدعم المصارف الجادة في تطبيق برامج التنمية وتحفيز الاقتصاد.