مبادرة حكومية: تدريب 500 مهندسة زراعية ونساء مهتمات بالزراعة في بغداد

صرّحت شهباء العزاوي، مستشارة رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، بانطلاق مبادرة حكومية لتدريب 500 مهندسة زراعية ونساء مهتمات بالزراعة في العاصمة بغداد، حيث ذكرت العزاوي في كلمة لها خلال انطلاق المبادرة في بغداد، إن "مبادرة حكومية برعاية رئيس مجلس الوزراء انطلقت اليوم لتدريب 500 مهندسة زراعية ونساء مهتمات بمجال الزراعة في بغداد".

وأضافت العزاوي، أن "هذا البرنامج بدأ في بغداد وسيتم توسعته إلى باقي المحافظات"، مبينة ان "هناك مجموعة من الفرص للمتميزات ومجموعة من القروض والمشاريع للفتيات المتميزات في هذا المشروع".

كما أوضحت العزاوي، "سيتم تخصيص أجور مادية للمتدربات بمبلغ 350 الف دينار لكل متدربة طول فترة التدريب، وهي شهر كامل".