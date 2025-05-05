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طقس البلاد: أمطار واستمرار الغبار ليوم غد الثلاثاء


صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار مع استمرار الغبار ليوم غد الثلاثاء، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،وصحواً الى غائم جزئي في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في المنطقة الغربية من المنطقة الوسطى مسببة تصاعداً للغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء، في بغداد وديالى 32، بابل والديوانية والمثنى 34 ،كربلاء المقدسة وواسط 33، والنجف الأشرف وميسان وذي قار 35، دهوك 24 وأربيل 26 والسليمانية 22 ونينوى وكركوك 29، أما البصرة 36".

وأضاف أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، في حين سترتفع درجات الحرارة بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية، وقليلاً في المنطقة الجنوبية".

فيما لفت إلى أن "الخميس سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في عموم البلاد، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في عموم أقسام البلاد".

كما بيّن أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الجمعة المقبل سيكون الطقس صحواً يتحول الى غائم جزئي في عموم البلاد، والرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".

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