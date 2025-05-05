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مديرية المرور العامة تصدر توجيهات للسائقين بسبب موجة الغبار


 

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، جملة من التوجيهات إلى سائقي المركبات تزامنا مع موجة الغبار التي تؤثر حاليا على البلاد، بناء على تقرير الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، إذ ذكرت المديرية في بيان، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط في الرياح السطحية الغربية، مما أدى إلى تشكل موجة غبار كثيفة تسببت في تدن كبير بمدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم في بعض المناطق، مع احتمال امتدادها خلال ساعات المساء لتشمل وسط وجنوب البلاد".

كما أكدت المديرية على أهمية التزام السائقين بعدة إجراءات للسلامة، أبرزها "تخفيف السرعة قدر الإمكان، واستخدام الأضواء التحذيرية، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والتوقف التام في حال انعدام الرؤية"، مشددة على أن "السلامة المرورية مسؤوليتنا جميعا".

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مديرية المرور العامة تصدر توجيهات للسائقين بسبب موجة الغبار
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