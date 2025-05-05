التقاعد العامة: صرف مكافأة نهاية الخدمة ل7682 متقاعدا في أيار

أعلنت هيئة التقاعد العامة، اليوم الاثنين، عن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على التقاعد لشهر أيار 2025 من المدنيين والعسكريين، حيث ذكر وكيل رئيس الهيئة، حسام عبد الستار، في بيان، إن الخطوة تأتي ضمن خطة الهيئة الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين، والتي تتضمن صرف مكافأة نهاية الخدمة خلال 48 ساعة من استلام أول راتب تقاعدي.

كما أكد عبد الستار أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بصرف المكافأة وإرسالها إلى المصارف المعنية، مشيرا إلى أن عدد القيود بلغ (7682) قيدا.

فيما دعا الوكيل جميع المتقاعدين الذين تصلهم رسائل نصية إلى مراجعة منافذ الصرف المحددة لاستلام مكافآتهم المالية.