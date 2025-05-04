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نائب : عملية الطارمية قضت على ثلاثة ارهابيين من داعش من الجيل الثالث


في عملية أمنية نوعية، تمكنت قوة مشتركة من قتل ثلاثة إرهابيين ينتمون لما يعرف بـ"الجيل الثالث" من تنظيم داعش، في عمق بساتين قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، في إنجاز يُعد ضربة موجعة لما تبقى من خلايا التنظيم النائمة.

في السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق عباس سروط في حديث صحفي، الأحد (4 أيار 2025)، إن "العملية تمثل تحولا واضحا في العمل الاستخباري، وتأكيدا على تطور القدرة على تعقب أوكار الإرهاب رغم تعقيدات التضاريس والمخابئ".

وأوضح أن "الخلية التي تم القضاء عليها تُعد من أخطر مجاميع التنظيم في الطارمية"، مشيرا إلى أن "نجاح العملية يرسل رسالة واضحة بأن نهاية داعش باتت وشيكة، خصوصا بعد سلسلة من العمليات التي أسفرت عن تصفية أكثر من 50 عنصرا إرهابيا خلال الأشهر الستة الماضية، بينهم قيادات بارزة في تسعة قواطع عمليات".

وأشار سروط إلى أن "المعركة مع الإرهاب مستمرة، لكن الزخم الاستخباري الحالي يعزز من فرص القضاء التام على ما تبقى من التنظيم".

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