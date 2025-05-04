ضبط عيادة وهمية واعتقال منتحل صفة طبيب في النجف..

أعلنت نقابة أطباء النجف، الأحد، عن ضبط عيادة تجميل وهمية والقبض على منتحل صفة طبيب خلال عملية مشتركة.

وقالت النقابة في بيان، "تمكّن فريق مشترك من نقابة الأطباء – فرع النجف الأشرف، ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة، وجهاز الأمن الوطني، وبناءً على أوامر قضائية، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن ضبط عيادة تجميل وهمية تمارس نشاطًا طبيًا مخالفًا في محافظة النجف".

وجرى خلال العملية بحسب البيان "ضبط كميات من الأدوية ومواد التجميل غير المرخصة، فضلًا عن أدوات جراحية تُستخدم في إجراء عمليات تجميلية خارج الأطر القانونية".

وأضاف البيان "تم إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة طبيب اختصاص في مجال التجميل، كان يُجري عمليات داخل صالون ڤيورا في حي العدالة، بمساعدة امرأة تمارس دور المساعدة الطبية دون أي مؤهلات".