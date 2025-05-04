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رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تطوير الدور الرقابي للمحاسبين والمدققين


 

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أهمية نقابة المحاسبين والمدققين بتطوير الدور الرقابي بمؤسسات الدولة كافة، فيما شدد على ضرورة رفع مستوى أداء المحاسبين والمدققين والحفاظ على حقوقهم، حيث ذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان، إن "رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وفد نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين برئاسة النقيب، جواد غانم الشهيلي.

وأضاف البيان، أنه "في مستهل اللقاء هنأ رئيس الجمهورية، الشهيلي بمناسبة إعادة انتخابه نقيبا للمحاسبين والمدققين العراقيين لدورة جديدة، متمنيا له التوفيق والنجاح في إنجاز مهام عمله، فيما تمت مناقشة عمل النقابة والسبل الكفيلة بتنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والتدقيق.

كما أكد رئيس الجمهورية، وفقا للبيان "أهمية دور النقابة في تذليل الصعوبات وتطوير الدور الرقابي في مؤسسات الدولة كافة، مشيرا إلى "ضرورة رفع مستوى أداء المحاسبين والمدققين والحفاظ على حقوقهم.

بالمقابل، أعرب نقيب المحاسبين والمدققين والوفد المرافق له عن شكرهم لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى الارتقاء بعمل مؤسسات الدولة، مبينا أن "النقابة حققت خطوات مهمة في مجال الحسابات والتدقيق للحد من عمليات الفساد.

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