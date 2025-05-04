الأمن الوطني يطيح بالعقل المدبر لصفحات الابتزاز الإلكتروني في محافظة كركوك

صرّح جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الأحد عن إلقاء القبض على العقل المدبر لصفحات ومواقع تمارس الابتزاز الإلكتروني في محافظة كركوك، حيث ذكر الجهاز في بيان، أن مفارزه في كركوك تمكنت بعد جهد استخباري دقيق من اعتقال أحد أخطر المتورطين في جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني والذي يعد المسؤول الرئيسي عن إدارة صفحات مثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أوضح البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المتهم كان يدير صفحات استهدفت مختلف شرائح المجتمع العراقي بدءا من المواطنين والموظفين الحكوميين مرورا بمحكمة استئناف كركوك وصولا إلى عدد من القادة الأمنيين وأعضاء مجلس النواب وأكاديميين وأطباء ما تسبب بأضرار نفسية ومادية طالت عشرات الضحايا من الجنسين.

فيما دعا جهاز الأمن الوطني جميع المواطنين الذين تعرضوا للتهديد أو الابتزاز عبر الصفحات المسماة أهل كركوك وهنا كركوك إلى تقديم شكاوى رسمية لدى الجهات القضائية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين ومحاسبتهم وفقا للقانون.