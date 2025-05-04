وزير النقل: اتفقنا على موعد انعقاد اجتماع المجلس الرباعي للدول المشتركة بطريق التنمية

أكد وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأحد، على أهمية التعاون مع قطر لاسيما في مشروع طريق التنمية، فيما أشار الى الاتفاق على موعد انعقاد اجتماع المجلس الرباعي للدول المشتركة بالمشروع، حيث ذكر وزير النقل، للوكالة الرسمية، "تشرفنا هذا اليوم بزيارة وزير النقل في دولة قطر الشقيقة، الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني الى بغداد"، مبينا "أننا بحثنا معه مشروع طريق التنمية ونسب الإنجاز التي وصلت الأعمال فيها وكذلك المراحل التي قطعناها في المشروع وموضوع الموديل المالي والاقتصادي وكذلك حوكمة المشروع ونسب الإنجاز التي تتعلق باستملاكات على طول المسار والتعارضات وكذلك رفع الألغام والمخلفات الحربية إن كانت موجودة".

وأضاف "بحثنا موضوع انعقاد اجتماع المجلس الوزاري الرباعي للدول الأطراف المشتركة في مشروع طريق التنمية، حيث تم تحديد موعد أولي لانعقاد هذا الاجتماع"، لافتا الى أنه "تم التطرق الى التعاون المشترك في قطاع النقل بشكل عام بين العراق وبين دولة قطر الشقيقة".

وذكر أن "رئيس الوزراء، يولي أهمية كبيرة للتعاون مع دولة قطر وبقية الدول العربية في تحقيق تطلعات العراق في مختلف المجالات".

كما أكد السعداوي، على "أهمية التعاون والشراكة مع دولة قطر الشقيقة في مشروع طريق التنمية".