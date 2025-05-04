تحذير من تهديدات صهيونية للعراق جراء التوغل في سوريا

أطلق رئيس المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، علي الصاحب، اليوم الأحد (4 أيار 2025)، تحذيرا شديد اللهجة بشأن تداعيات التوغل الإسرائيلي المستمر داخل الأراضي السورية، مشيرا إلى أن العراق قد يكون عرضة لهذا التصعيد في المرحلة المقبلة، حيث ذكر الصاحب في تصريح صحفي إن "الاعتداءات الصهيونية المتكررة على أراض عربية في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن لا تهدد هذه الدول فقط، بل تمثل تهديدا لأمن واستقرار الشرق الأوسط، وفي مقدمتها العراق".

وأضاف أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا، والذي وصل إلى أطراف دمشق، يشير إلى تصعيد غير مسبوق في الصراع العربي–الإسرائيلي"، منتقدا غياب رد الفعل العربي في الوقت الراهن.

كما أشار الصاحب إلى أن هناك مخاوف حقيقية من أن إسرائيل قد تقترب من تحقيق حلمها التاريخي الممتد من الفرات إلى النيل، وهو أمر قد يتحقق إذا لم تدرك الدول العربية خطورة الوضع الحالي.

فيما ختم بتأكيده أن العراق يعد من أكثر الدول عرضة لهذا التهديد الإقليمي، داعيا إلى التحرك السريع لحماية أمنه وحدوده في ظل هذه التطورات.

وتشهد الأراضي السورية منذ سنوات سلسلة من الهجمات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف مواقع إيرانية وفصائل موالية لها، فيما تزايدت الهجمات مؤخرا وسط تزايد التوترات الإقليمية.