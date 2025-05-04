 جدول أعمال القمة العربية ببغداد الذي يستمر لخمسة أيام

أوضح جدول اعمال القمة العربية المتوقع انعقادها في بغداد في 17 أيار الجاري، اعمال القمة وفقراتها وتواريخها، حيث ستبدأ اعمال القمة ابتداء من 12 أيار الجاري ولغاية 17 أيار، فبحسب الجدول، فإنه في 12 أيار، سيكون هناك اجتماع لكبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في فندق موفينبك.

وفي 13 أيار، سيضم فندق موفينبك اجتماعا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وفي 14 أيار، سيجتمع المندوبون الدائميون وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة في فندق موفينبك.

وفي 15 أيار سيجتمع وزراء الخارجية في الاجتماع التحضيري للقمة في القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء.

وفي 17 أيار، ينطلق اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ(34)و اجتماع القمة التنموية بدورتها الـ(5) في القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء.

فيما أعلنت مديرية المرور العامة يوم امس توقف حركة الدراجات ومركبات الحمل في بغداد من 14 الى 18 أيار، في توجيه مرتبط بايام القمة وتنقل الوفود داخل العاصمة.