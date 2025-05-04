طقس البلاد: أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة مطلع الأسبوع الحالي

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، متوقعة تقلبات جوية تشمل أمطارا خفيفة وتصاعدا للغبار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مطلع الأسبوع، حيث أشارت الهيئة في بيان، إلى أن طقس يوم غد الإثنين سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، باستثناء الأقسام الغربية منهما التي ستكون غائمة جزئيا وأحيانا غائمة مع فرصة لهطول زخات مطر خفيفة، فيما تشهد المنطقة الشمالية طقسا غائما مع أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في أماكن متفرقة.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة في الوسط والجنوب مثيرة للغبار في بعض المناطق، بينما تكون جنوبية شرقية في الشمال، مع انخفاض في درجات الحرارة بعدة درجات في عموم البلاد.

أمّا درجات الحرارة العظمى ليوم الإثنين، فهي كالتالي:

بغداد: 33°

نينوى: 29°

السليمانية وأربيل: 28°

الأنبار: 30°

كركوك: 31°

كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، بابل: 34°

البصرة: 40°

فيما سيكون طقس الثلاثاء صحوا مع بعض الغيوم في أغلب المناطق، باستثناء الأقسام الجبلية من الشمال التي ستشهد زخات مطر متفرقة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

ويستقر الطقس يومي الأربعاء والخميس، إذ سيكون صحوا مع بعض الغيوم، بينما ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا في مختلف أنحاء البلاد.