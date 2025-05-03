القبض على متهم هارب مطلوب للقضاء في ديالى

القت قوة امنية مشتركة القبض على متهم بالقتل في محافظة ديالى .

وقال مصدر امني ان قوة مشتركة من شرطة ديالى وقسم مكافحة إجرام مندلي القت القبض على متهم هارب صادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات العراقي والخاصة بجريمة القتل العمد بعد عمليات من البحث والتحري.

واضاف ان العملية تاتي في إطار العمل الأمني المتواصل لقيادة شرطة ديالى في ملاحقة المطلوبين للعدالة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في عموم مناطق المحافظة