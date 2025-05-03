الأخبار

القبض على متهم هارب مطلوب للقضاء في ديالى


 القت قوة امنية مشتركة القبض على متهم بالقتل في محافظة ديالى .

وقال مصدر امني ان قوة مشتركة من شرطة ديالى وقسم مكافحة إجرام مندلي القت القبض على متهم هارب صادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات العراقي والخاصة بجريمة القتل العمد بعد عمليات من البحث والتحري.

واضاف ان العملية تاتي في إطار العمل الأمني المتواصل لقيادة شرطة ديالى في ملاحقة المطلوبين للعدالة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في عموم مناطق المحافظة 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالتزامن مع القمة.. المرور تمنع حركة الدراجات ومركبات الحمل كافة
الحشـد الشـعـبي في الأنبار ينفذ واجباً أمنياً بقضاء الكرمة ضمن قاطع المسؤولية شرقي المحافظة
القبض على متهم هارب مطلوب للقضاء في ديالى
التعليم تعلن تأجيل التقديم إلى الدراسات العليا
باحث بالشان الاجتماعي : تصاعد جرائم القتل الأسري في إقليم كردستان
السوداني يصدر توجيهاً امنياً استعداداً للقمتين العربية والتنموية في بغداد
الأمن النيابية: يجب انسحاب آخر جندي أمريكي في العام القادم
إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 آلاف بندقية صيد من ميناء ام قصر الشمالي
الأمن الوطني: اعتقال متهم بتهريب الأموال وبحوزته 113 بطاقة إلكترونية بمطار بغداد
الفريق الوطني للمشاريع المتجددة: جرد 6000 مبنى حكومي لتحويلها إلى مباني صديقة للبيئة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك