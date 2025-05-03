التعليم تعلن تأجيل التقديم إلى الدراسات العليا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت (3 أيّار 2025)، عن تأجيل موعد التقديم إلى الدراسات العليا إلى الخميس الموافق 15 آيار 2025.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "حرصا على إتاحة الفرصة أمام الراغبين بالالتحاق ببرامج الدراسات العليا واستكمال متطلبات التقديم في ضوء المناشدات التي وردت بهذا الخصوص، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي بتأجيل موعد التقديم إلى الدراسات العليا إلى الخميس الموافق 15 آيار 2025".

ونوهت الوزارة حسب البيان إلى أن "الامتحان التنافسي سيكون في موعده المقرر يوم الاثنين الموافق 30 حزيران 2025".