باحث بالشان الاجتماعي : تصاعد جرائم القتل الأسري في إقليم كردستان

علّق الباحث في الشأن الاجتماعي والأكاديمي الكردي سيروان كمال، اليوم السبت (3 أيار 2025)، على أسباب تصاعد جرائم القتل الأسري في إقليم كردستان، مؤكداً أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية تُعد من أبرز العوامل المحفزة لتنامي هذه الظاهرة.

وقال كمال في حديث صحفي"، إن "زيادة حالات القتل لها عدة أسباب، أهمها الأزمة المالية التي أثّرت على جميع مفاصل الحياة في الإقليم، اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً".

وأوضح أن "تأخر صرف الرواتب، وقلّة فرص العمل، ولّدت حالة من الغضب والاحتقان، وأسهمت في تصاعد النزاعات داخل الأسر، حتى باتت بعض العوائل تتقاتل لأسباب بسيطة كقضايا الإرث أو خلافات مادية يومية".

وأشار الباحث الكردي إلى أن "انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب ساهم بشكل كبير في تفاقم هذه الجرائم، إلى جانب مشاكل الخيانة الزوجية، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة قبل تحوّلها إلى ظاهرة مجتمعية خطيرة".

وتشهد مدن إقليم كردستان، لا سيما أربيل، تصاعداً ملحوظاً في حوادث القتل داخل الأسر، وكان آخرها ما شهدته المدينة، اليوم السبت، من جريمة قتل رجل لشقيقته، وسط دعوات متزايدة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الحوادث.