السوداني يصدر توجيهاً امنياً استعداداً للقمتين العربية والتنموية في بغداد

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، توجيهاً امنياً استعداداً لعقد القمتين العربية والتنموية في بغداد

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن الأخير "أجرى زيارة الى مركز القيادة الوطني (NCC) في وزارة الداخلية، تابع خلالها التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر القمة العربية في العاصمة بغداد الشهر الجاري".

واشاد السوداني "بجهود الاجهزة الامنية التي تقدم اداء استثنائيا في جميع الظروف"، مشيرا الى "الخطط التي اعدتها الاجهزة الامنية المرافقة لانعقاد القمة العربية الاعتيادية والقمة العربية التنموية في العاصمة بغداد، وأكد أن نجاح تنظيم عقدهما سيكون نصراً سياسياً وامنياً".

ووجه القائد العام للقوات المسلحة، بحسب البيان، "بضرورة التنسيق المستمر بين الاجهزة الامنية لتأمين هذا الحدث المهم والحرص على انجاح تنظيم القمة وتقديم أفضل صورة عن العراق"، مشيرا الى "القمة التنموية التي ستعزز فرص الاستثمار في العراق في مختلف المجالات، وهو أحد أبرز اهدافنا".