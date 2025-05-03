الأمن النيابية: يجب انسحاب آخر جندي أمريكي في العام القادم

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، اليوم السبت، وجوب انسحاب آخر جندي أمريكي من العراق في العام القادم بناءً على الاتفاقية الموقعة بين بغداد وواشنطن.

وقال الشمري في حديث صحفي إن "اتفاقاً عقد بين العراق والولايات المتحدة ينص على انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية وفق جدول زمني محدد".

وأضاف، أن "لجنة الأمن النيابية ليس لديها علم بانسحاب رتل عسكري جديد من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن من قاعدتي العمر وكونكيو شرقي مدينة دير الزور بسوريا وشمالها باتجاه العراق"، مبيناً: "نحن الآن بصدد إخراج القوات الأمريكية وليس بصدد إدخال قوات جديدة".

وشدد على "ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من العراق، وأن ينسحب آخر جندي أمريكي من البلد في عام 2026".

يذكر أن تقارير تحدثت عن انسحاب قوات أمريكية من سوريا باتجاه قواعد عسكرية في العراق.