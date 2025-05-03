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إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 آلاف بندقية صيد من ميناء ام قصر الشمالي


 

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تهريب (3200) بندقية صيد من منفذ ميناء أم قصر الشمالي، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط حاوية حجم (40) قدماً في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي، تبين من خلال تدقيق المعاملة الجمركية ومطابقتها مع الحمولة أنها تحتوي على بنادق صيد هوائية عددها (3200) بندقية مخبأة خلف المواد المصرح بها، معدة للتهريب كونها تحتاج الى موافقات أمنية وإصدار إجازة استيراد".

وأضافت أنه "تم تنظيم محضر ضبط وكشف معززاً بالصور وإحالة الحاوية الى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".

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إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 آلاف بندقية صيد من ميناء ام قصر الشمالي
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