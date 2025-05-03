الأمن الوطني: اعتقال متهم بتهريب الأموال وبحوزته 113 بطاقة إلكترونية بمطار بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، اعتقال متهم بتهريب الأموال وبحوزته 113 بطاقة إلكترونية في مطار بغداد الدولي، حيث ذكر بيان للجهاز، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني العراقي في مطار بغداد الدولي، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتورطين في قضايا تهريب الأموال، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة استخبارية".

كما أسفرت العملية، عن "ضبط المتهم قبل محاولة سفره وبحوزته أكثر من (113) بطاقة إلكترونية وعدداً من البطاقات الوطنية وشرائح هاتف (سيم كارت)".

وأشار البيان، إلى "إحالة المتهم للجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".