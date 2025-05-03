الفريق الوطني للمشاريع المتجددة: جرد 6000 مبنى حكومي لتحويلها إلى مباني صديقة للبيئة

أكد رئيس الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، نصير كريم قاسم، اليوم السبت، أن المرحلة الأولى من الجرد تستهدف تحويل 6000 مبنى حكومي إلى مباني صديقة للبيئة، مؤكداً قرب انطلاق أول محطة للطاقة الشمسية في القصر الحكومي لتقليص استهلاك الطاقة بنسبة 70%، إذ ذكر قاسم للوكالة الرسمية، إنه "تمت إحالة أربع مناقصات حتى الآن، تشمل 130 مدرسة ومستوصفاً قيد التعاقد، موزعة في مختلف محافظات العراق".

وأشار إلى "إطلاق أربع دعوات مباشرة تشمل نحو 200 مبنى حكومي، تضم مدارس ومراكز صحية في عدة محافظات، بالإضافة إلى تحضير أربع دعوات أخرى للوصول إلى 540 مبنى حكومياً".

وتابع أن "المرحلة الأولى من الجرد قيد التنفيذ، حيث تم تشكيل فريق من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وقمنا بجمع بيانات لـ 6000 مبنى حكومي حتى الآن، الهدف هو تحويل هذه المباني إلى مباني صديقة للبيئة وتوفير الطاقة من خلال تركيب منظومات الطاقة الشمسية على الأسطح ومواقف السيارات".

كما أكد قاسم، أن "أبرز حدث نترقبه في الأيام المقبلة أي بعد (20 يوماً)، هو انطلاق التحول للطاقة في قطاع التوزيع في القطاع الحكومي من مبنى القصر الحكومي، وقد بدأنا بالفعل بتنفيذ أول محطة عراقية، كراج للطاقة الشمسية متطور جداً بمساحة 8 دونمات مجاورة للقصر، حيث سيتم توفير 2 ميجاواط من الطاقة الشمسية لمباني القصر الحكومي، مما سيقلل استهلاك القصر بنسبة تصل إلى 70%، في المرحلة الثانية، وسيتم إدخال 1 ميجاواط إضافية، ما سيؤدي إلى تقليل استهلاك القصر بنسبة 90%".

وفيما يتعلق بتوسع استخدام الطاقة الشمسية في العراق، أضاف قاسم: "ستكون هذه المبادرة انطلاقة حقيقية لتحويل الطاقة في المباني الحكومية، وسوف تنتقل بعدها إلى مراكز الأحمال في المؤسسات الأخرى، حيث سيبدأ التنفيذ في القطاع الحكومي أولاً، ثم سيتم التوسع إلى القطاع السكني، مما يفتح المجال لفرص استثمارية كبيرة في هذا القطاع".