وزارة البيئة: تحرك لتحسين جودة الوقود والحدّ من الانبعاثات الضارة

صرّحت وزارة البيئة، اليوم السبت، عن حراك لتحسين جودة الوقود، والحدّ من الانبعاثات الضارة، فيما أشارت الى وجود دراسات لاختيار أفضل المضافات لوقود المصانع، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار للوكالة الرسمية، إن "تنسيقاً مستمراً مع وزارة النفط لاعتماد محفزات تسهم في تحسين عملية احتراق الوقود، بما يعزز من جودة الوقود المجهز للمصانع والمعامل، ويقلل من الانبعاثات الضارة".

كما أوضح أن "الوزارة تعمل بشكل منسق مع الجهات المعنية لتقييم أنواع المضافات التي تُحسّن احتراق الوقود الثقيل، من خلال تجارب علمية وميدانية تُجرى قبل وبعد إضافة تلك المواد، مع اشتراط إجراء فحوصات دقيقة للانبعاثات في الحالتين".

وأضاف أن "الاختيار النهائي لأي مادة مضافة يعتمد على دراسات الجدوى البيئية والفنية والاقتصادية، لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة".