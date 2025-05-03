رئيس الوزراء يستقبل عائلات شهداء الصحافة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مجموعة من عائلات شهداء الصحافة العراقية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن اللقاء شهد تبادل كلمات تقدير من رئيس الحكومة لدور الصحافيين في نقل الحقيقة وتعزيز حرية الرأي، مؤكدا على أن الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحقيقة سيظلون رموزا خالدة في ذاكرة الشعب العراقي.

كذلك عبر السوداني عن التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة لحرية الصحافة وحماية الصحافيين من أي تهديدات أو مخاطر قد تواجههم أثناء أداء واجبهم المهني.