بغداد تحدد موعد صرف رواتب نيسان لإقليم كردستان ويُوجه بتوطين الرواتب

صرّح مصدر مطلع، اليوم السبت الثالث من أيار 2025، عن إكمال عملية تدقيق قوائم رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر نيسان الماضي، حيث إن دائرة المحاسبة والتدقيق أكملت عملية العملية وأبدت عدة ملاحظات وأرسلتها لوزارة المالية في حكومة كردستان، من بينها الاعتراض على العائدات الداخلية التي أرسلتها الحكومة، وهي 48 مليار دينار، فيما تقدر بغداد العائدات بأكثر من هذا المبلغ بكثير، إذ ذكر أن "هناك نقصا في المعلومات، وطلب بغداد من أربيل، الحل النهائي لقضية توطين رواتب الموظفين للشهر المقبل، كما أن وزيرة المالية طيف سامي ستوقع يوم غد على صرف 950 مليار دينار، وإرسالها إلى الإقليم، كرواتب لشهر نيسان، على شرط أن يتم حل المشكلات الموجودة في قوائم هذا الشهر.

فيما تبقى رواتب الموظفين في كردستان رهينة للتجاذبات السياسية والإدارية، فيما تتفاقم معاناة المواطنين يوما بعد آخر، بلا حل يلوح في الأفق، حيث تأتي قضية رواتب موظفي إقليم كردستان في إطار أزمة مالية وإدارية ممتدة منذ سنوات، وتواجه هذه العملية بين حين وآخر تأخيرات مرتبطة بالإجراءات الفنية أو الإدارية، منها التدقيق المحاسبي أو توقيتات العمل الرسمي.