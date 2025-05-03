محافظة بغداد تعلن نسب وموعد إنجاز المشاريع الخمسة الكبرى لمجاري العاصمة

أعلنت محافظة بغداد، اليوم السبت، عن موعد إنجاز المشاريع الخمسة الكبرى لمجاري العاصمة، فيما بينت أنه لولا متابعة وتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لما كانت مشاريع المجاري الخمسة ترى النور، إذ ذكرت المعاون الفني لمحافظ بغداد هدى عبد الأمير للوكالة الرسمية، إن "مشاريع المجاري الخمسة الكبرى، تمت مباشرة العمل بها في منتصف العام السابق 2024، وحالياً هي في أعلى نسبة إنجاز في مشروع مجاري أبو غريب، حيث وصلت تقريباً الى 40%، وهي نسبة تجاوزت المخطط لها بحدود 8 أو 10%"، لافتة إلى أن "مشاريع مجاري النهروان وصلت إلى 8%، والوحدة 20%، وسبع البور 5%، والراشدية 6%".

وأضافت أن "هذا التفاوت بنسب الإنجاز الموجود هو بسبب وجود تجاوزات متمثلة بوجود التصميم كون التصميم قديم منذ العام 2014، بالتالي كان هناك تحديث اعتماداً على التغيرات التي حصلت في المنطقة من حيث وجود متجاوزين وأراض، وأن عدة نواحي دخلت على هذا الموضوع"، مشيرة إلى أن"وجود التلول الأثرية والتقاطعات مع محرمات الطرق والجسور، وشبكات ماء صافي تم مدها قبل هذه المشاريع أخرت عملية مد الخطوط الناقلة، وتم حل هذه المعوقات مع الدوائر المعنية".

كما أوضحت عبد الأمير أنه "لولا متابعة وتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الموضوع لكون التصميم قديماً، إضافة الى متابعة المحافظ لما كانت هذه المشاريع ترى النور، لذلك اضطررنا الى تحديث التصاميم الموجودة وفق التغييرات، وزيادة السكان التي حدثت بالمنطقة حتى نصل الى الشيء الصحيح الذي يخدم مناطقنا، وهذا كان يتطلب التنسيق العام ما بين دوائر الماء والمجاري وبقية الدوائر بخصوص شبكات الماء المنفذة والتجاوزات الموجودة"، مبينة أن "كل الأمور الفنية تم حلها، وحالياً العمل انطلق، وأن السقوف الزمنية للإنجاز بمشاريع ومحطات المعالجة ومحطات الرفع هي ضمن الفترات المحددة لها، وهي سنتان الى سنتين ونصف السنة".