وزير العدل: القبض على السجينين الهاربين من سجن الحلة الإصلاحي

أعلن وزير العدل خالد شواني، القبض على السجينين الهاربين من سجن الحلة الإصلاحي، حيث ذكر شواني في مؤتمر صحفي عقده في محافظة بابل، انه "بعد ورود معلومات بهروب محكومين من سجن الحلة الإصلاحي في محافظة بابل، وبتوجيه من رئيس الوزراء توجهنا إلى السجن مباشرة"، مبينا انه "بعد التنسيق مع وزير الداخلية والاجهزة الأمنية في محافظة بابل تم تشكيل خلية أمنية مشتركة لتوحيد الجهود لمتابعة الهاربين وخلال وقت قياسي تم القاء القبض على الهاربين ".

وأضاف، أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والعدل للتحقيق في ملابسات القضية حيث باشرت اللجنة بمهامها واتخذت جملة من الإجراءات سيتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد انتهاء اللجنة من التحقيقات"، مؤكدا أنه "من خلال التحقيقات الأولية تم كشف الكثير من خيوط هذه الجريمة ".

كما أشار إلى ان "وزارة العدل اتخذت جملة من الإجراءات منها إعفاء مدير السجن ومعاونيه والكادر الإداري القيادي واخضاع جميعهم الى التحقيق"، مبينا انه "تم تكليف مدير عام الاصلاح بإدارة السجن من موقع أدنى ".

بالمقابل، ذكر محافظ بابل رئيس اللجنة الامنية العليا في بابل عدنان فيحان الدليمي خلال المؤتمر، انه "بعد ورود معلومات بهروب اثنين من نزلاء سجن الحلة الإصلاحي استنفرت جميع صنوف القوات الأمنية في محافظة بابل بحضور وزير العدل ووكيل وزير العدل "، مؤكدا أنه "التعاون الكبير الذي حصل بين وزارتي العدل والداخلية ومحافظة بابل ساهمت في اللقاء القبض على الهاربين بوقت قياسي ".