احباط محاولة اختطاف طفلة والقبض على الخاطف وسط العمارة

احبطت قوة من شرطة محافظة ميسان محاولة لاختطاف طفلة في مركز مدينة العمارة، وألقت القبض على الجاني".

وقال مصدر امني إن مفارز الشرطة نجحت في إفشال محاولة اختطاف طفلة ضمن منطقة 15 شعبان وسط مدينة العمارة ، مبيناً أن القوة تمكنت من القبض على المتهم بوقت قياسي بعد ورود بلاغ من ذوي الطفلة".

وأضاف :" أن التحقيقات الأولية جارية مع المتهم لمعرفة دوافع الجريمة ، مؤكداً أن القوات الأمنية تواصل جهودها لحماية المواطنين وتعزيز الأمن في المحافظة".