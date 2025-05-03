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ذات منشأ أوروبي.. الحشد الشعبي يضبط 21 طناً من اللحوم الفاسدة في كركوك


أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، ضبط شاحنة محملة بـ 21 طناً من اللحوم البيضاء الفاسدة في محافظة كركوك.

وذكر بيان للهيئة أنه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت قوة من استخبارات فوج القوات الخاصة في قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة للحشد الشعبي، وبالاشتراك مع القوات الأمنية، من ضبط شاحنة محملة بـ 21 طناً من اللحوم البيضاء الفاسدة في منطقة دارمان بمحافظة كركوك".

وأضاف البيان، أنه "نفذت العملية بعد نصب سيطرة مشتركة، حيث تبيّن أن اللحوم المضبوطة غير صالحة للاستهلاك البشري، ومخالفة للضوابط الكمركية، وذات منشأ أوروبي"، مشيراً إلى "مصادرة الشاحنة بالكامل وتسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية".

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ذات منشأ أوروبي.. الحشد الشعبي يضبط 21 طناً من اللحوم الفاسدة في كركوك
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