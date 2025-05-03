أمن السليمانية تلوح باستخدام القوة ضد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة بحال عدم الامتثال لأمر الإخلاء

لوحت قوات الأمن في محافظة السليمانية، اليوم الجمعة، باستخدام القوة ضد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في حال عدم الامتثال لأمر الإخلاء.

وقال المتحدث باسم القوات، العقيد سلام عبدالخالق، إن "قوات الأمن في محافظة السليمانية طالبت أحزابا كردية إيرانية معارضة بإخلاء مقارّها في مناطق زوركوێري، كولەڕەش، وبانة گوره"، ملوحاً بـ"استخدام القوة في حال عدم الامتثال".

وأضاف، أن "هذا الإجراء يأتي ضمن تنفيذ الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران بشأن وجود هذه الأحزاب في إقليم كردستان".

وتابع أن "المهلة الممنوحة انتهت مع بداية مايو الجاري، وتم تمديدها عدة مرات بسبب وجود عائلات في المقار"، مشيراً إلى أن "أمامهم حالياً عشرة أيام فقط للانتقال إلى مخيم سورداش".