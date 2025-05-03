القوات الأمنية في بابل تلقي القبض على السجين الثاني الهارب من سجن الحلة القديم .

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، (2 أيار 2025)، بإلقاء القبض على السجين الهارب الثاني من سجن الحلة الإصلاحي في محافظة بابل.

وذكر المصدر ان "القوات الأمنية القت القبض على السجين الهارب داخل حدود محافظة بابل".

وكان سجينان قد تمكّنا من الفرار من سجن الحلة الإصلاحي ظهر الجمعة، ما أدى إلى استنفار أمني واسع داخل مدينة الحلة، حيث نفذت القوات الأمنية مداهمات في عدد من الأحياء، وفرضت أطواقًا أمنية مشددة في محيط المدينة.

وتمكنت الاجهزة الأمنية من القاء القبض على أحد الفارين بعد ساعات الهروب.

وفي تطور لافت، تسلّم وزير العدل إدارة السجن بشكل مباشر من موقع أدنى، وأمر بإحالة جميع المسؤولين المعنيين إلى التوقيف الفوري لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأعادت الحادثة إلى الواجهة ملف تأمين السجون وضرورة مراجعة البنية الأمنية والإدارية للمؤسسات الإصلاحية، وسط دعوات برلمانية إلى عدم التساهل مع المقصّرين أياً كانت رتبهم أو مواقعهم.